Este é o top 10 das pessoas mais ricas do mundo

A Forbes já revelou o nome das pessoas mais ricas em todo o mundo, sendo que há apenas um português na lista: a viúva do empresário Américo Amorim, Maria Fernanda Amorim, que surge na 382.ª posição, com um valor total de 5,1 mil milhões de dólares. O nome da família Amorim subiu três lugares em relação a 2017.

Já Alexandre Soares dos Santos e Belmiro de Azevedo, que ocupavam, respetivamente, em 2017, os lugares 745 e 1.121, desta vez não constam da lista.

A empresária angolana Isabel dos Santos surge em 924.º lugar, com 2,6 mil milhões de dólares, caindo praticamente 300 posições.

Mas há mais. Quem também saiu da lista dos mais ricos do mundo foi a pessoa mais poderosa dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump.

A ocupar o primeiro lugar da lista está Jeff Bezos, o CEO da Amazon, com uma fortuna avaliada em 112 mil milhões de dólares; segue-se Bill Gates , fundador da Microsoft, com uma fortuna de 90 mil milhões de dólares; em terceiro lugar está Warren Buffett, o dono da Berkshire Hatway, que tem um património avaliado em 84 mil milhões de dólares; a quarta posição é atribuída a Bernard Arnault e à família, donos de marcas de luxo como a Louis Vuitton e Sephora, e têm uma fortuna avaliada em 72 mil milhões de dólares; o homem do Facebook, Mark Zuckerberg, ocupa o quinto lugar, com 71 mil milhões de dólares; Amancio Ortega, dono da Zara, está em sexto lugar e tem uma fortuna avaliada em 70 mil milhões de dólares; o homem mais rico do México, Carlos Slim Helu, foi avaliado em 67,1 mil milhões de dólares; o oitavo e nono lugar pertence a Charles Koch, partilhado com o seu irmão David Koch. A avaliação de ambos é de 60 mi milhões de dólares; por último, a ocupar o décimo lugar, está Larry Ellison, o co-fundador da tecnológica Oracle – 58,5 mil milhões de dólares.