Mau tempo regressa esta quarta-feira

O mau tempo regressa já esta quarta-feira a todo o país. Segundo as previsões do Instituo Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), hoje ainda será “um dia pacífico, com temperaturas mínimas na ordem dos 0 a 2 graus nas regiões Norte e Centro associados a uma massa de ar polar e aguaceiros fracos e pouco frequentes”.

No entanto, durante a tarde o céu vai ficar nublado e “a partir do meio da tarde, vamos ter períodos de chuva fraca e chuvisco na região Norte”.

A partir de quinta-feira, a temperatura mínima sofrerá uma ligeira subida, mas nesse dia “vai ocorrer chuva em todo o território” e ainda queda de nesse acima dos 1000 a 1200 metros.

O IPMA refere ainda que sexta-feira será o dia mais grave e que até ao final da manhã de sábado ocorrerá “chuva por vezes forte, especialmente nas regiões Norte e Centro, vento forte e ocorrência de trovoadas e granizo”.