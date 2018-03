Quem nunca chorou dias a fio lamentando a frustração de um plano que não deu certo?! Quem nunca chorou de dor e de mágoa?? Quem nunca pressionou os dedos sobre as pálpebras tentando impedir a saída das lágrimas . Quem nunca se sentiu usada ,amargurada ,e desiludida,quem nunca sentiu injustiça perante uma luta permanente em busca da verdade. Páginas rasgadas de sonhos escritos à mão. Planos desfeitos,perdas inesperadas. Quem nunca sentiu os sonhos escorregarem entre os dedos ,Histórias de "amor" que tinham tudo para dar certo, mas que no meio delas tinha dor tinha lágrimas tinha histórias em oculto que ,quebraram a vontade de lutar .Projetos de vida que foram completamente desorganizados e soprados por um vendaval deixando-te sem saber por onde recomeçar. Parece mentira, mas TU AINDA VAIS AGRADECER POR TUDO ISTO!!! Daqui a poucos dias Deus vai fazer uma reviravolta tão grande na tua vida, que aquilo pelo qual tu choras-te, tu irás sorrir. Aquilo que te tirou o chão, vai fazer-te voar mais alto. Sabes Aqueles planos que não deram certo?! Tu verás que eles eram pequenos demais. Sabes aquele grande amor da tua vida?! Ele vem e vem do jeito que Deus quer ,porque um amor de Verdade não magoa,não causa lágrimas , não abandona nem destrói. As vezes Deus complica só pra nós testar, mas descomplica e explica porque complicou. Ele permitiu sim tudo isso acontecer, porque se não tivesse acontecido assim, talvez até hoje tu estivesses paralisado no mesmo lugar, frustrado num mundo de pecado de mentiras ,ou quem sabe estarias descobrindo o vazio de viver uma vida sem estar no centro da vontade de Deus.Varias coisas incríveis só acontecem, porque coisas que queríamos muito não saem como esperávamos,Às vezes um atraso faz-te escapar de um acidente. Um fracasso faz-te aprender e levantar mais forte,faz-te unir a quem segue no mesmo propósito que tu . Queres um conselho?! CONFIA, que o que não deu certo do teu jeito, vai dar certo DO JEITO DE DEUS que é mil vezes melhor do que o teu. Enxuga essas lágrimas, agradece a Deus e vai á luta na certeza de que Deus está no controle.Porque Deus nunca abandona os seus filhos ..#confianopai #deusconheceomeucoração #deusnocomando 🙏

