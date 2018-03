A caravana de Chico Buarque passa cinco noites em Portugal

Os concertos estão marcados para 2 e 3 de junho no Coliseu do Porto; e de 7 a 9 no Coliseu dos Recreios. Chico Buarque vem apresentar "Caravanas", o álbum do ano passado que "dá rumo a todo o repertório".

O espetáculo é dedicado a Wilson das Neves, músico que morreu em agosto de 2017. Para relembrar uma canção composta com o parceiro e baterista de várias digressões, Chico interpreta “Grande Hotel”. Os músicos que acompanham o cantor são fiéis companheiros de palco: o maestro, arranjador e violonista Luiz Claudio Ramos, João Rebouças (piano), Bia Paes Leme (teclados e vocais), Chico Batera (percussão), Jorge Helder (contrabaixo), Marcelo Bernardes (flauta e sopros) e Jurim Moreira (bateria), substituindo Wilson das Neves.

Os bilhetes já estão à venda. Para o Porto, os preços variam entre 25 e 95 euros; em Lisboa, começam nos 25 e o ingresso mais caro custa 95 euros.