Oeiras. Homem foi apresentar queixa e acabou por ser detido

Um homem foi apresentar uma queixa na esquadra de Oeiras, mas acabou por ser detido depois de a PSP ter reparado que existia um mandato de detenção por um roubo cometido em 1999.

De acordo com o comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa, o homem foi detido no sábado, quando se preparava “para apresentar denúncia por ter sido vítima de roubo no exercício da sua função de motorista de táxi”.

Durante a apresentação da denúncia, as autoridades “verificaram que pendia sob o mesmo um mandado de detenção emanado pelo Tribunal da Comarca de Lisboa para o cumprimento de 60 dias de prisão efetiva, pela prática de um crime de emissão de cheques sem cobertura” em 1999.

O homem já foi levado para o Estabelecimento Prisional de Caxias para cumprir a pena de prisão.