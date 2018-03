Este é o melhor país do mundo em 2018

O relatório global coloca a Suíça em primeiro lugar do ranking de melhor país do mundo, mas deixa Portugal em 24.º lugar.

O relatório de “melhor país do mundo em 2018”, realizado pelo World Report e US News, revelado esta semana, avaliou 80 países, sob a forma de entrevistas – a mais de 21 mil cidadãos – com o objetivo de descobrir qual é o país que reúne as melhores condições a nível mundial, baseando-se em vários critérios, como é o caso da influência cultural que tem, qualidade de vida, património, empreendedorismo, aventura, abertura para negócios, cidadania e, por fim, o poder que representa.

Assim, o país vitorioso é a Suíça, que ganha sobretudo pela qualidade de vida que proporciona aos seus cidadãos, às oportunidades de negócios e cidadania. Depois da Suíça, segue-se o Canadá, a Alemanha, o Reino Unido, o Japão, a Suécia, a Austrália, os Estados Unidos, França e Holanda.

Portugal apenas surge no ranking em 24.ºlugar, atrás de países como a Noruega, a Irlanda e a China.

Além dos critérios acima referidos, o relatório “de melhor país do mundo” destaca ainda qual é o melhor país a nível global de acordo com aquele que é o mais indicado para as mulheres viverem. Neste ponto, a Dinamarca ganha.