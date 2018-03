E-Toupeira. José Silva é suspeito de corrupção, confirma o advogado

José Silva e Paulo Gonçalves foram detidos no âmbito da operação E-Toupeira.

O advogado de José Silva, técnico de informática do Instituto de Gestão Financeira e Equipamento da Justiça, é suspeito de crimes de violação do segredo de justiça, corrupção, crime informático e favorecimento pessoal, confirmou ao Jornal de Notícias o advogado do próprio.

“Não deixa de nos surpreender que haja um alarido tão grande à volta de uma violação de um segredo de justiça de um processo que está na comunicação social todos os dias”, referiu o advogado Paulo Gomes.

O advogado de José Silva acrescentou ainda que a única ligação que o seu cliente tem ao Benfica é “como adepto”.

Recorde-se que a Polícia Judiciária deteve José Silva e Paulo Gonçalves esta terça-feira no âmbito da operação E-Toupeira, que investiga o acesso a informação relativa a processos de Justiça a troco de contrapartidas ilícitas a funcionários.