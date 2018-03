Ensino Superior está previsto no PREVPAP, diz a lei e o Bloco de Esquerda

Depois da declaração de Mário Centeno onde disse que o ensino superior não estava incluído no programa de vinculação dos precários do Estado os investigadores e docentes do ensino superior, Jorge Costa, deputado do Bloco de Esquerda citou a lei para contrariar o que o ministro tinha dito.

“Todas as instituições do ensino superior, todas as carreiras gerais ou especiais estão abrangidas pela lei do PREVPAP”, disse Jorge Costa. “Se a lei é esta, a única questão que há é se há uma necessidade permanente” nas universidades, acrescentou.

Para o deputado bloquista, não é possível “ter nas universidades portuguesas, mesmo que os reitores assim o pretendam, um offshore da precariedade da administração pública”.

O Bloco de Esquerda tem vindo a criticar a posição dos reitores universitários por não incluírem os docentes e investigadores no PREVPAP.