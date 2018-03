Bruno de Carvalho desaconselhado a fazer viagens longas

Bruno de Carvalho não deverá viajar de avião no período mínimo de um mês, por razões de foro clínico, tendo sido também desaconselhado a fazer viagens longas de automóvel, indicou hoje o clube dos leões, através de um comunicado.

"Por razões do foro clínico, o presidente do Sporting Clube de Portugal e presidente do Conselho de Administração da Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD está proibido pelos médicos de viajar de avião no período mínimo de 30 dias, bem como veementemente desaconselhado a fazer viagens longas de automóvel", pode ler-se no comunicado publicado no site do clube.

