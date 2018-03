Ponte 25 de Abril vai estar em trabalhos de manutenção durante dois anos

A empresa indicou, em comunicado, que ”vai lançar, no decorrer deste mês, uma empreitada de trabalhos de reparação e conservação da Ponte 25 de Abril”, que tem “um preço base de 18 milhões de euros e prazo de execução de dois anos".

Em declarações à Agência Lusa, fonte da Infraestruturas Portugal (IP) explicou que o prazo de dois anos só irá iniciar-se depois da adjudicação da empreitada, na sequência do concurso que vai ser lançado no decorrer deste mês (março).

“Esta empreitada tem por objetivo a realização de um conjunto de trabalhos identificados no âmbito das atividades de inspeção e de monitorização do comportamento estrutural da Ponte 25 de Abril, promovidas em contínuo pela IP, e executadas pelo ISQ – Instituto de Soldadura e Qualidade e Laboratório Nacional de Engenharia Civil, respetivamente”, pode ler-se no comunicado.

A empresa revela ainda que os trabalhos vão ser realizados durante a noite e aos fins de semana. “À semelhança das intervenções de manutenção anteriores realizadas na Ponte 25 de Abril, e de modo a minimizar eventuais impactos na normal circulação rodoviária e ferroviária, os trabalhos serão executados em períodos de menor fluxo de tráfego, nomeadamente em período noturno e em dias não úteis”.