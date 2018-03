Um homem atacou esta quarta-feira um grupo de pessoas à facada no centro de Viena, na Áustria, avança a Associated Press, que cita os media locais.

O ataque fez três feridos graves. O homem conseguiu fugir e está a monte.

A polícia austríaca está à procura do homem. Ainda não há detalhes sobre as motivações do ataque.

