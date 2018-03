Ponte 25 de Abril pode cair. CDS chama ministro ao Parlamento

O CDS-PP chamou com "carácter de urgência" o ministro das Infraestruras Pedro Marques e o presidente do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Brito Pina. Os centristas pretendem ouvir os referidos acerca do relatório do LNEC revelado pela revista Visão, que aponta "riscos de colapso" na ponte 25 de Abril.

Segundo a Visão, o ministro Pedro Marques terá pedido há cerca de seis meses a Mário Centeno, das Finanças, uma verba que permitisse iniciar as obras de reabilitação necessárias. O governo, no entanto, só soltou os 18 milhões de euros depois de a história da revista Visão vir a público.

O deputado do PS André Pinotes Batista afirmou, também à Visão, não ter conhecimento do relatório. De acordo com a capa da revista, que já está disponível, há até "parafusos soltos" na estrutura da ponte sobre o Tejo.

As obras deverão, então, finalmente começar.