Na Rússia, as autoridades encontraram um saco de plástico com 27 mãos humanas num local frequentado por pescadores na cidade de Khabarovsk, escreve o jornal The Sun.

Os pescadores dizem não ter visto nada de suspeito no local e as autoridades não têm qualquer pista sobre o caso.

A polícia russa está agora a analisar as mãos, ainda que as impressões digitais estejam bastante degradadas.