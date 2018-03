Mau tempo continua. Seis distritos sob aviso laranja

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Aveiro e Viseu estão sob aviso laranja, a partir das 15h de hoje até, pelo menos, às 21h, devido aos períodos de chuva muito forte e trovoada.

A Madeira também está sob aviso laranja até às 09h desta sexta-feira.

Além disso, o IPMA colocou também sob aviso laranja toda a costa portuguesa, entre as 18h de sábado e as 15h de domingo, uma vez que estão previstas ondas com cerca de 5 a 7 metros, podendo mesmo atingir os 12 metros.

O IPMA também colocou sob aviso amarelo os distritos de Bragança, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Santarém, Lisboa, Portalegre, Évora, Beja, Setúbal e Faro, até às 06h de sábado.