Mourinho deixa mensagem a família de adepto do United que morreu

Em fevereiro, um fervoroso adepto do Manchester United morreu e José Mourinho fez questão de enviar uma mensagem à família.

O gesto de Mourinho emocionou a família e todos os adeptos do United.

“Agarrem-se às memórias que vos dão conforto e que o amor e carinho de quem vos rodeia vos ajude a seguir em frente”, lê-se na carta.

Thank you, Jose Mourinho and @ManUtd.



My grandfather - a lifelong supporter - passed away last month so this means a lot to our family in Melbourne.#mufc pic.twitter.com/2DH3bWJOa4