Assunção com mais mulheres na Comissão Executiva

O núcleo da presidente do CDS conta com novidades. Lobo Xavier é cabeça-de-lista ao Conselho Nacional

​A Comissão Executiva de Assunção Cristas que sairá do congresso que ainda decorre em Lamego conta com algumas novidades: naquela que é a reunião do núcleo mais duro da presidente centrista, passará a constar uma permanência de um terço de mulheres.

Os vice-presidentes prosseguirão os mesmos - Nuno Melo, Adolfo Mesquita Nunes e Cecília Meireles - assim como o secretário-geral Pedro Morais Soares.

A única mudança de destaque passa pela ida do deputado João Rebelo para coordenador autárquico, passando o antecessor, Domingos Deutel, a vogal da Comissão Executiva.