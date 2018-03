Mau tempo. Todos os distritos do litoral estão sob aviso vermelho

Este domingo, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que as ondas possam chegar aos 15 metros.

Todos os distritos do litoral estão sob aviso vermelho devido à agitação marítima, com ondas que podem chegar aos 15 metros.

O Plano Especial de Emergência de Cheias já foi ativado na Bacia do Tejo, foram encerradas 16 barras e as autarquias do Cartaxo e Salvaterra de Magos suspenderam a circulação na ponte que atravessa o Rio Tejo.

O IPMA prevê ocorrência de chuva por vezes forte, granizo, trovoada, vento e agitação marítima forte. Esta situação deverá prolongar-se até ao final do dia.