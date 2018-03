Califórnia. Homem detido por matar polícia

No sábado, um homem foi detido depois de ter morto um polícia e ferido outro, na Califórnia, enquanto tentava fugir.

Dos dois polícias agredidos, um acabou por morrer e o outro ficou ferido no rosto, mas já se encontra estável depois de ter sido operado de urgência.

Segundo a Reuters, o suspeito já foi identificado. Depois de ter sofrido um despite e colidido numa zona de apartamentos, fugiu a pé e barricou-se dentro de um apartamento. Ao disparar contra a porta acabou por atingir os agentes.

As autoridades tiveram de recorrer a cães-polícia e gás para conseguirem deter o suspeito.

A polícia utilizou o seu Twitter para homenagear o agente que morreu.

We are deeply moved by the love and support we have received from our law enforcement brothers and sisters, our community and people across the US during this difficult time. Our hearts are heavy as we mourn the loss of our brother, Officer Gregg Casillas. pic.twitter.com/iCZph5DsvF