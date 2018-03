Filho de José Mourinho fã de Messi

Mourinho Jr, utilizou as suas redes sociais para demonstrar o seu apoio por Lionel Messi

Através de uma imagem que publicou no seu Twitter, o jovem lembrou os vários jogadores que fizeram parte da história do futebol pelas suas conquistas conseguidas, mas sempre com destaque para o jogador argentino.

Esta não é a primeira vez que Mourinho Jr demonstra ser fã de Messi.