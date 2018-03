Géneros diversos na energia futura

A Efacec anunciou esta semana que até 2020 vai contratar 700 pessoas, numa estratégia que privilegia a diversidade de género e tem como ambição ter mais mulheres em todas as áreas de uma empresa focada na automação e na mobilidade elétrica.

Chegar às 500 mulheres até 2020 é o objetivo global da empresa, que neste momento conta com 352 mulheres nos seus quadros – 15,4% do total de colaboradores, que ultrapassam os 2300, 2000 dos quais em Portugal. «Consciente do seu papel na sociedade e junto da comunidade envolvente, a Efacec quer também contribuir para uma mudança positiva na sociedade, desenvolvendo iniciativas iniciativas e ações que valorizem o desenvolvimento do talento e promovam a diversidade de género», afirma o CEO da Efacec.

De acordo com Ângelo Ramalho, em comunicado enviado ao SOL, «o novo século veio exigir ao setor industrial uma maior atenção ao detalhe e ao pormenor bem como uma capacidade analítica e de sistematização que se ligam de forma natural às características das mulheres», pelo que é este o «racional na base desta nossa aposta».

O programa 700 Recruta+ tem como foco os negócios nos setores em que atua a Efacec e como objetivo o contributo da firma para que mais mulheres aceitem o desafio de uma carreira profissional em contexto de engenharia e de ambiente industrial. Isto numa dinâmica em que a «tecnologia evolui a um ritmo elevado, com avanços e descobertas que há anos atrás seriam improváveis de acontecer, mas na qual «continua a ser essencial a intervenção humana», salienta Ângelo Ramalho.



Empregador de referência

A empresa portuguesa, que tem como principal acionista Isabel dos Santos – que desde 2015 controla 66% da empresa através da sociedade Winterfell – inaugurou no início de fevereiro uma nova unidade de mobilidade elétrica, segmento no qual é líder mundial, num investimento de 2,5 milhões de euros.

O negócio da mobilidade elétrica emprega 112 pessoas, mas deverá passar para 190 colaboradores até final deste ano e empregar até 400 pessoas em 2025. Pesa já 6% do volume de negócios da Efacec, cerca de 26 milhões de euros, e há a ambição de atingir os 15%, com o objetivo de ultrapassar os 100 milhões de euros de volume de negócios deste segmento em três anos.

Na altura, Isabel dos Santos apontou que objetivo da empresa é ser «empregador de referência em Portugal, formando quadros capazes de levar as suas competências a qualquer canto do mundo e acolhendo também aqui os melhores talentos internacionais».

Na mesma ocasião, ao SOL, Ângelo Ramalho revelava que «a maior parte do talento é português – e é esse talento português que estamos a exponenciar», mas lembrando que a «Efacec tem 350 pessoas fora de Portugal e a maior parte não são portuguesas».

O CEO acrescenta que a Efacec vai «incorporar cada vez mais talentos de outras geografias que obviamente fazem o blending com o talento português e vai-nos permitir avançar mais depressa e antever, se possível, aquilo que sejam as tendências do mercado».

A Efacec é uma empresa portuguesa presente em mais de 90 países e 76% da sua atividade é resultado de exportações.