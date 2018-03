O criador da World Wide Web (www) defende que se deve combater as desigualdades presentes no acesso à internet

"A divisão entre as pessoas que têm acesso à internet e aquelas não têm aprofunda as desigualdades existentes, desigualdades que representam uma séria ameaça global", referiu o inventor da World Wide Web, Tim Berners-Lee, no dia em que assinala o Dia Mundial Contra a Cibercensura.

Tim Berners-Lee relembrou ainda que esta falha afeta principalmente o sexo feminino, as zonas rurais e os países menos desenvolvidos.

"Estar 'offline' hoje é estar excluído das oportunidades de aprender e ganhar, de ter acesso a serviços importantes e de participar no debate democrático. Se não investimos seriamente na redução deste fosso, os últimos mil milhões [de pessoas] não estarão ligados antes de 2042. É uma geração inteira deixada para trás", sublinhou.

O acesso à internte foi declarado, pelas Nações Unidas em 2016, como um direito humano.