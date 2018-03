Navio encalhado no Bugio à espera de condições favoráveis para ser retirado

De acordo com o comandante Fernando Pereira da Fonseca, em declarações à Lusa, durante esta manhã as operações para rebocar o navio encalhado consistiram em "colocar os seis elementos da empresa contratada para fazer o desencalhe do navio e quatro tripulantes" a bordo do cargueiro.

"Portanto, estão dez pessoas a bordo do navio encalhado, que foram colocadas através do helicóptero da Força Área Portuguesa", explicou o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional.

Os elementos da equipa de operações estão “a fazer uma avaliação da condição do navio para depois identificarem os vários pontos fortes do navio, para passar o cabo de reboque", explicou a mesma fonte.

"Logo que esse trabalho, que tem alguma complexidade, esteja concluído, o rebocador virá para a posição e depois terá que ser passado o cabo de reboque para o navio, estabelecer o cabo de reboque e dar-se início à tentativa de desencalhe", adiantou o porta-voz da Marinha.

Recorde-se que, o navio espanhol, que tinha 10 tripulantes a bordo, encalhou na madrugada da passada terça-feira, pelas 01h00, à saída da barra de Lisboa, após uma falha total de energia.