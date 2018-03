Lucro da Sonaecom cai 52,7% em 2017

O lucro da Sonaecom caiu 527,% no ano passado, em comparação com 2016, situando-se nos 22,8 milhões de euros.

Através de um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a detentora do jornal “Público” adianta que o volume de negócios no período em análise subiu 6,9% para 139,6 milhões de euros, “impulsionado sobretudo pela área da tecnologia”.

Na área da tecnologia, o volume de negócios aumentou 7,9% para 125,9 milhões de euros, com os mercados internacionais a pesarem mais de 50%.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) cresceu 52,3%, atingindo os 27,3 milhões de euros.

Relativamente ao jornal “Público”, a empresa refere que "o desempenho positivo das receitas de publicidade 'online', conjuntamente com um crescimento das receitas de subscrição 'online', geraram um crescimento de 0,3% no total das receitas, quando comparadas no ano anterior".

A circulação total paga do jornal diário aumentou 6% e o EBITDA recorrente, apesar de ser negativo, teve um crescimento de 11%.

O Conselho de Administração da Sonaecom vai propor o pagamento de um dividendo bruto de 3,7 cêntimos por ação.