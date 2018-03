Carta com aviso de Bruxelas chega a Lisboa

A Comissão Europeia enviou uma carta, esta quarta-feira, a Lisboa, a pedir a redução da dívida pública e com um alerta sobre o crédito malparado dos bancos.

Segundo avança a SIC Notícias, Bruxelas pede ainda para que seja feito um plano de reformas detalhado.

De acordo com o comunicado de Bruxelas, citado pela agência Lusa, a Comissão Europeia propôs ainda que fossem adotadas várias medidas para reduzir o crédito. Estas medidas pretendem assim “colocar o setor bancário da EU numa base ainda mais sólida para as futuras gerações, com bancos muito sólidos que desempenhem a sua função indispensável no financiamento da economia e no apoio ao crescimento”.