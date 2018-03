Pinto da Costa: «Uma rede de tentáculos a todos os títulos vergonhosa»

"Esta equipa de Sérgio Conceição já provou quanto vale, que vale muito mais do que os dois pontos de vantagem que soma sobre o segundo classificado, que dura e não cede nem a jogos subterrâneos. E por falar neles, conheceu-se mais uma, numa sucessão ímpar de casos que vai expondo e denunciando uma rede de tentáculos a todos os níveis vergonhosa. São episódios a mais para que tudo possa ser resumido a fantasia, mesmo que as personagens em causa sejam animais falantes, como parece ser o caso do 'E-Toupeira'", lê-se na ‘Página do Presidente’ na edição de março da revista Dragões.

Pinto da Costa falou ainda do atual momento da equipa: "o que não falta é confiança numa equipa que resiste a todas as adversidades, muitas delas inaceitáveis e inimagináveis, mantendo o primeiro lugar de um campeonato em que tem sido repetidamente empurrada para trás". "Contra ventos e marés, seguiremos firmes, fortes, determinados e contando com o apoio dos nossos adeptos, que não param de surpreender, inclusivamente em Inglaterra, onde o entusiasmo com que se aplaude, venera e incentiva os heróis se tornou um exemplo para o mundo".