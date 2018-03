Produção automóvel duplica com fabrico do T-Roc

Nos dois primeiros meses de 2018, foram fabricados perto de 50 mil automóveis em Portugal. O crescimento expressivo deve-se à produção de T-Roc na fábrica de Palmela na Autoeuropa.

Segundo dados divulgados pela Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP), foram produzidos 49.210 automóveis em janeiro e fevereiro, registando um aumento de 105% em relação a mesmo período do ano passado.

Olhando apenas para o mês de fevereiro, a produção cresceu 110%, com 23.943 veículos automóveis ligeiros fabricados.

Para a ACAP, os dados confirmam “a importância que as exportações representam para o setor automóvel, já que 96,5% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo”.

O início da produção do T-Roc pela Autoeuropa, no final de 2017, já tinha contribuído para o aumento das exportações no último trimestre do ano passado. Espera-se que o mesmo se verifique ao longo de 2018.