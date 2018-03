Restaurantes. “A esmagadora maioria não vai meter-se em trabalhos”

O Presidente da República promulgou ontem o diploma que permite a entrada de animais em restaurantes. Marcelo Rebelo de Sousa, numa nota que publicou no site da Presidência, considera “respeitáveis” as “preocupações do setor da hotelaria e restauração”, mas deu luz verde à nova legislação “atendendo a que pertence à entidade exploradora a autorização e fixação das condições de acesso”.

Os restaurantes colocaram muitas reservas à nova lei, aprovada por unanimidade na Assembleia da República, e o diretor-geral da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) garante que “a esmagadora maioria não é favorável” à entrada de animais nos seus estabelecimentos. “É nossa convicção, perante aquilo que vamos sentindo junto dos nossos associados, que a maioria vai optar por não se meter em trabalhos, porque a lei é muito vaga. Estabelecimentos que não estejam muito bem preparados para isto dificilmente conseguirão aplicar esta lei”, afirma ao i José Manuel Esteves.

O diretor-geral da AHRESP admite, porém, que poderão aparecer “estabelecimentos especializados”. Os restaurantes reclamam, desde o início deste processo, uma clarificação da lei. Dizem, por exemplo, que os proprietários não têm capacidade para avaliar “o estado de saúde e a higiene dos animais”.

