Mau tempo. Costa portuguesa sob aviso amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), colocou sob aviso amarelo toda a costa portuguesa, devido à agitação marítima, com previsão de ondas que podem atingir os 4 a 5 metros.

Segundo o site da Marinha, as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Douro, Figueira da Foz, São Martinho do Porto e Ericeira estão fechadas à navegação.

Para esta sexta-feira, o IPMA prevê ocorrência de aguaceiros, pontualmente fortes, granizo e trovoada.

As temperaturas máximas vão rondar entre os 6 e 16 graus celsius. Já as mínimas vão variar entre -1 e 8 graus celsius.