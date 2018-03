CTT cumprem Indicador Global de Qualidade de Serviço em 2017

Os CTT cumpriram o Indicador Global de Qualidade de Serviço em 2017, tendo atingido um valor de 110,1, superior ao objetivo definido de 100. A informação foi divulgada pelo concessionário do Serviço Postal Universal, através de um comunicado.

“Os CTT asseguram, enquanto concessionários do Serviço Postal Universal, os padrões de qualidade de serviço e cobertura de rede previstos na Lei e no Contrato de Concessão”, pode ler-se no documento.

De acordo com os CTT, o Indicador Global de Qualidade de Serviço é dos mais abrangentes em termos de diversidade de critérios a nível europeu, incluindo diversas componentes relativas à entrega de correio e também ao tempo de fila de espera no atendimento.

No ano passado, os CTT aumentaram o número de indicadores acima do objetivo e corrigiram a performance de um indicador relacionado com o correio normal (o único inferior ao mínino em 2016). Por outro lado, um dos indicadores relacionados com o correio azul e um dos indicadores relacionados com o correio transfronteiriço passaram a estar abaixo do mínimo.

Os indicadores relacionados com o correio normal, correio registado, encomendas e tempo de atendimento foram cumpridos.

Recorde-se que, em janeiro deste ano, a Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) divulgou 24 novos indicadores de serviços dos Correios de Portugal até 2020, visando garantir um “maior nível de qualidade do serviço posta universal”, através de “metas mais exigentes”. Os CTT ficaram a avaliar a decisão do regulador.

Na quinta-feira, a ANACOM revelou que a consulta pública sobre a proposta dos novos indicadores de qualidade termina a 19 de março, depois do prazo ter sido estendido duas vezes a pedido dos CTT.