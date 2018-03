Quercus apresentou queixa do Ministério do Ambiente na quinta-feira

João Matos Fernandes, ministro do Ambiente, falou esta sexta-feira sobre a denúncia feita pela Quercus sobre a drenagem no rio Tejo. O ministro garantiu que “nem um metro cúbico de resíduos” será colocado numa área protegida.

“Quem diz que vão ser depositados resíduos numa área protegida não está a falar verdade”, afirmou Matos Fernandes.

“Não vai ser depositado nem um metro cúbico de resíduos ou de sedimentos” retirados do rio “em nenhuma área protegida”, sublinhou o Matos Fernandes, em declarações aos jornalistas na Barragem de Pego do Altar, em Alcácer do Sal, Setúbal.

A drenagem do rio Tejo tem como objetivo retirar “cerca de 30 mil metros cúbicos” de resíduos e, para já serão drenados 17 mil metros cúbicos, que vão ser colocados temporariamente num “terreno que correspondia a um areeiro”, na margem do rio.

Na quinta-feira, a Quercus fez queixa do Ministério do Ambiente de querer colocar os resíduos dentro de uma área protegida, classificando a ação como ilegal.

O ministro do Ambiente afirmou também que os resíduos não contém materiais perigosos.