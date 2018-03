Rúben Dias falha estreia pela Seleção nacional

Rúben Dias contraiu uma entorse no tornozelo direito, segundo revelaram os exames médicos, no encontro disputado com o Fereinse, no sábado. Assim, o defesa-central irá ficar de fora dos relvados nas próximas duas semanas e falhará a sua estreia pela Seleção nacional nos jogos com o Egito (sexta-feira, 23 março) e com a Holanda (na próxima segunda-feira, 26 março).

A lesão que obrigará Rúben Dias a estar parado nas próximas duas semanas coloca ainda em risco a presença do defesa-central no encontro entre o Benfica e o Vitória de Guimarães, agendado para sábado dia 31 de março, a contar para a 28.ª jornada da Liga NOS: