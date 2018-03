Brexit. Termos do período de transição acordados

Foi hoje anunciado um acordo quanto aos termos para o período de transição do Brexit. David Davis, o negociador britânico, e Michel Barnier, o negociador europeu, afirmaram que se trata de um “passo decisivo”, lê-se na BBC.

"Trabalhamos num acordo internacional, com a precisão, o rigor e a certeza jurídica exigida a todos os acordos internacionais. O que apresentamos é um texto jurídico conjunto, que constitui, a meu ver, uma etapa decisiva. Esta manhã, entendemo-nos sobre uma larga parte do que será o acordo internacional para a saída ordenada do Reino Unido", disse Michel Barnier.

“O acordo de hoje dá-nos confiança de que estamos mais próximos do que nunca de um bom acordo para o Reino Unido e para a União Europeia", referiu David Davis.

O período de transição do Brexit começa a 29 de março do próximo ano e deverá durar até dezembro de 2020. Este acordo salvaguarda os direitos dos cidadãos da União Europeia que residem no Reino Unido e vice-versa. Barnier referiu ainda que o Reino Unido fará parte do mercado único europeu até 31 de dezembro.

No entanto, ainda falta chegar a acordo em relação a alguns assuntos, como por exemplo a fronteira irlandesa.