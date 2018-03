Cavaleiro português agredido no Centro Hípico Costa do Estoril

Vasco Mira Godinho, um cavaleiro português, foi, este domingo, alvo de agressões graves no Centro Hípico Costa do Estoril, em Cascais. “Quando estava a arrumar as mantas, dirigiram-se a mim”, explicou Vasco Mira ao site equestre equitacao.com

Vasco Mira culpa o pai e cunhado de um outro cavaleiro português olímpico, Gonçalo Carvalho. "Quando estava a arrumar as mantas, dirigiram-se a mim. O pai do Gonçalo tirou um bastão e começou a bater-me", contou ao mesmo site, revelando que ficou com várias lesões.

"Tenho um sobrolho aberto e estou cheio de marcas do bastão.", disse, adiantando que teve de receber assistência hospitalar, tendo depois feito queixa na esquadra.