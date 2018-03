Autocarro de passageiros despista-se na A6

Um autocarro de passageiros despistou-se, esta quinta-feira, ao quilómetro 30 na A6, na zona de Vendas Novas, Évora, confirmou fonte do comado Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora ao SOL.

A bordo do autocarro iam 37 passageiros e o acidente aconteceu no sentido Montemor-o-Novo - Vendas Novas. Até ao momento não há registo de feridos graves e os passageiros estão a ser avaliados no local, adiantou a mesma fonte.

O alerta foi dado às 17h22 e o trânsito está condicionado devido ao acidente.

No local estão os bombeiros de Montemor-o-Novo, Vendas Novas, Arraiolos e Évora.