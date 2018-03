Marcelo solidário com família de português que morreu na França

“Ao tomar conhecimento do facto de um cidadão português ser também vítima mortal no ataque em Trèbes, o Presidente da República deseja manifestar a sua solidariedade e sentidos pêsames aos familiares e amigos neste momento difícil”, refere a nota disponibilizada no site da Presidência da República.

Marcelo enviou uma mensagem a Macron mostrando “a sua solidariedade, em nome de todos os portugueses, para com o povo francês, especialmente para com as famílias das vítimas de mais este atroz ato terrorista naquele país”.

“O Presidente da República sublinha a sua convicção na importância da Europa se manter unida no combate à violência e ao terrorismo”, pode ler-se ainda na nota.

A morte do português foi confirmada, esta sexta-feira, pelo secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro.

Recorde-se que o ataque provocou quatro vítimas mortais, uma delas era o atacante que acabou por ser abatido pelas autoridades.