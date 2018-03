Férias da Páscoa. GNR deixa conselho

As férias da Páscoa estão mesmo a chegar e as pessoas começam a escolher vários destinos para viajar, mas a GNR relembra que o que mais importa nesta época festiva é a segurança e deixa alguns conselhos nas redes sociais.

A GNR diz, na sua página do Facebook, que as pessoas devem evitar divulgar fotografias nas redes sociais e, no caso de partilharem imagens das suas férias, não colocarem a geolocalização. Mas deixam masis alguns conselhos: não publicar fotos que identifiquem o local onde está; Partilhar os seus momentos de férias com os seus amigos das redes sociais, apenas quando regressar a casa; Não dizer ao "mundo" que não vai estar em casa.

Estas são algumas das medidas preventivas a adotar, de acordo com esta força de autoridade, para evitar que as casas sejam alvo de furto.