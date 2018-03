Dolores Aveiro criticada nas redes sociais por mostrar as pernas | Foto

A mãe de Cristiano Ronaldo publicou uma fotografia no Instagram onde surge na praia, com as pernas à mostra.

Dolores Aveiro está de férias num destino de praia e de calor, mas a fotografia que partilhou no Instagram está a ser criticada.

A mãe do internacional português, de 63 anos, surge na imagem com as pernas à mostra, algo que os seus seguidores criticam, por considerarem uma foto desapropriada para uma pessoa com a sua idade.

“Ficava mais elegante se cobrisse as pernocas, assim fica muito vulgar”; “eu com a idade que tenho não punha uma foto assim”; “eu se fosse você mostrava mais as pernas, deve achar que tem 20 anos”, são alguns dos comentários que surgem na fotografia de Dolores Aveiro.

Mas há quem a defenda e elogie a sua elegância. “Desde quando há idade para se deixar de mostrar as pernas?!”, é um dos comentários de uma fã.