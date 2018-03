Bruxelas. Sentença de Salah Abdeslam já tem data marcada

Salah Abdeslam, o único sobrevivente dos atentados terroristas de Paris, a 13 de novembro de 2015, irá conhecer a sua sentença já no próximo mês, a 23 de abril.

No primeiro dia de julgamento, em Bruxelas, Salah recusou-se a prestar quaisquer declarações, tendo apenas dito que confia no seu deus – “Alá”. No segundo dia do julgamento acabou por não comparecer.

Recorde-se que os atentados de Paris fizeram 130 vítimas mortais e vários feridos. Durante um tiroteio entre as autoridades e os suspeitos dos ataques, três polícias ficaram feridos e Mohamed – um dos terroristas – acabou por ser morto.