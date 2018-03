O estudo da revista científica Science Translational Medicine testou uma vacina em ratos que sofriam de cancro e cerca de 97% dos tumores desapareceram.

No final de 2018, este tratamento será testado em humanos com linfoma de baixo grau. Segundo o Daily Mail, este teste será feito em dois estudos e irão participar 35 pacientes com linfoma.

Cada doente vai receber uma dose baixa de radiação juntamente com duas doses da vacina ao longo de seis semanas.