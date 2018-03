EUA. Tiroteio provoca morte de menina de três anos

Uma menina de três anos morreu na sequência de um tiroteio em Miami, Estados Unidos da América.

O tiroteio feriu ainda duas crianças, mas segundo as autoridades esta já se encontram fora de perigo.

As causas do acidente ainda não são conhecidas e o atirador fugiu do local num veículo que foi abandonado pouco tempo depois.

O suspeito acabou por se entregar às autoridades.

We have a child who has passed away in this senseless shooting. The 2 other minors were grazed possibly by glass and are okay. https://t.co/Fy2MvNA5LJ