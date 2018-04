Brasil. Outros processos que envolvem Lula da Silva

Condenado no processo sobre o apartamento triplex do Guarujá, no âmbito da Operação Lava Jato, Lula enfrenta ainda seis outros processos atualmente em andamento

Imóveis em São Paulo e São Bernardo do Campo

O ex-presidente é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro, no âmbito da Operação Lava Jato, na suposta compra pela construtora Odebrecht de um terreno em São Paulo para o Instituto Lula e de um apartamento em São Bernardo do Campo ao lado da sua residência, no valor de 12,9 milhões de reais 3,16 milhões de euros). Lula foi interrogado no âmbito do processo a 13 de setembro de 2017.

Sítio de Atibaia

O ex-presidente é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro, no âmbito da Operação Lava Jato, no caso da quinta em Atibaia, no interior de São Paulo, usada pela família de Lula. O sítio está registado no nome de Fernando Bittar e Jonas Suassuna, amigos da família e sócios de Fábio Luís da Silva, filho do ex-presidente, mas diz a acusação que terá sido reformado ocultamente para usufruto da família e o Ministério Público Federal chega mesmo a dizer que os proprietários são apenas testas-de-ferro. As testemunhas de acusação já foram ouvidas; as de defesa, ainda não. Lula deverá ser ouvido outra vez e ainda não há data para o depoimento.

Compra do silêncio do ex-diretor da Petrobras

O ex-presidente é acusado de obstrução da justiça, no âmbito da Operação Lava Jato, por supostamente ter tentado comprar o silêncio de Nestor Cerveró, ex-diretor da Petrobras, empresa petrolífera estatal brasileira que está no centro do esquema de subornos que envolvia empresas construtoras e políticos para garantir obras públicas em troca de financiamento ilegal a vários partidos. Cerveró tornou-se um dos principais informadores de todo o esquema ao estabelecer um acordo de delação premiada (tratamento preferencial da justiça em troca de informações pertinentes para o caso). O ex-senador do PT Delcídio do Amaral foi apanhado numa escuta a negociar o silêncio e depois implicou o ex-presidente. O caso está a aguardar sentença.

BNDES, Odebrecht e Angola

O ex-presidente é acusado de corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de influências e organização criminosa, no âmbito da Operação Janus, por supostamente ter usado da sua influência no Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (BNDES) para favorecer a construtora Odebrecht para conseguir contratos de obras em Angola. O processo ainda está a aguardar que se pronuncie o Ministério Público Federal e não há previsão para o julgamento.

Compra de caças e incentivos fiscais

O ex-presidente é acusado de tráfico de influências, lavagem de dinheiro e organização criminosa, no âmbito da Operação Zelotes, por causa da compra de 36 caças modelo Gripen pelo governo do Brasil e pelo prolongamento dos incentivos fiscais às empresas montadoras de veículos. Lula alegadamente usaria da sua influência junto do governo e o casal de lobistas Mauro Marcondes e Cristina Mautoni teria pago 2,5 milhões de reais (613 mil euros) ao filho do ex-presidente em troca. O depoimento de Lula está marcado para dia 21 de junho.

Medida provisória 471

O ex-presidente é acusado de corrupção passiva, no âmbito da Operação Zelotes, por alegadamente ter modificado o texto da Medida Provisória 471, em 2009, durante o seu segundo mandato, de modo a favorecer empresas do setor automóvel em troca de suborno. O processo está na fase de apresentação das respostas da defesa.