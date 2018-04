Presidente da República quer Cristiano Ronaldo do seu lado na visita oficial a Espanha

"Gostaria muito, não sei se é possível, (...) de o ter na receção que vou dar em honra dos reis de Espanha e com a comunidade portuguesa"

Marcelo Rebelo de Sousa referiu esta quarta-feira que quer que Cristiano Ronaldo esteja presente na receção que fará em Madrid, em honra dos reis de Espanha, na sua visita oficial ao país vizinho, entre os dias 15 e 18 de abril.

“Gostaria muito, não sei se é possível, (...) de o ter na receção que vou dar em honra dos reis de Espanha e com a comunidade portuguesa. Se ele pudesse era muito bom, não só porque ele é admirado por todo o mundo, é muito admirado em Portugal, mas [porque] os espanhóis têm ali um exemplo do que é ser-se o melhor do mundo”, destacou o chefe de Estado.

“Já vi [o golo], já felicitei por isso (...), foi uma exibição notável”, adiantou o Presidente relativamente ao golo do jogador português, classificando-o como "muito bonito".

“Primeiro porque é uma situação muito apertada, segundo porque implica uma capacidade física extraordinária e por outro lado um sentido agudo, próprio de quem está habitua a ser goleador que é inultrapassável”, explicou.