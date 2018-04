Trânsito já está a normalizar na Ponte 25 de Abril

Carro esteve parado a meio do tabuleiro da ponte

O trânsito na Ponte 25 de Abril já está a voltar ao normal depois de ter estado muito condicionado, nos dois sentidos, após um carro ter parado a meio do tabuleiro da ponte.

Segundo referiu fonte da PSP ao Diário de Notícias, o condutor do veículo "teve intenção de se suicidar". Para o local foram as autoridades e meios de emergência, tendo sido uma psicóloga do INEM que fez o homem "desistir da ideia".

O trânsito ficou condicionado nos dois sentidos, mas já está a voltar ao normal desde cerca das 18h.