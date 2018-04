Tiroteio em Universidade da Turquia faz quatro mortos

O atirador é um investigador da Universidade e já foi detido pelas autoridades turcas.

Esta manhã, um tiroteio na Universidade de Osmangazi, na Turquia, fez quatro vítimas mortais, adianta a Reuters. O atirador já foi identificado e detido pela polícia e trata-se de um homem que é investigador neste estabelecimento de ensino, refere a imprensa local.

As vítimas mortais são um assistente do reitor, um secretário, um docente e um outro membro do staff.