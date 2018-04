Sporting. Depois da derrota frente ao Atlético de Madrid, BdC critica jogadores

“De 11, em vez de 22 com queria, fomos 9”

Através de uma publicação no Facebook, o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, deixou várias críticas aos jogadores depois da derrota que os leões sofreram frente ao Atlético de Madrid. Os principais ‘visados’ pelas críticas foram Mathieu e Coates.

"Uma equipa com atitude mas com uma defesa que não esteve concentrada. Coates e Mathieu a fazerem o que os avançados do Atlético não conseguiam. E o 2-0 a surgir sem nada terem feito para isso, a não ser (e não é pouco) marcarem. De 11, em vez de 22 como queria, fomos 9, muitas vezes, e isso paga-se caro...", começa por dizer.

Além disso, Bruno de Carvalho comentou as ausências de Fábio Coentrão e Bas Dost. Ambos falharam o jogo em Espanha, por acumulação de cartões amarelos. "Fábio e Bas Dost 'não quiseram jogar' em Alvalade, com faltas para amarelo que nunca poderiam ter feito", diz ainda.

