Sónia Brazão recorda explosão que lhe causou graves queimaduras em entrevista a Cristina Ferreira | Vídeo

Em 2011, há praticamente sete anos, a atriz Sónia Brazão sofreu graves queimaduras em todo o corpo na sequência de uma explosão que ocorreu no seu apartamento, em Oeiras. Chegou a ser acusada de libertação de gases asfixiantes por conduta negligente, com intenção de se suicidar e, em 2013, o tribunal condenou a atriz a três anos de prisão com pena suspensa.

Agora, praticamente passados sete anos, a atriz – que foi a mais recente entrevistada de Cristina Ferreira na revista ‘Cristina’ - recorda o incidente.

“Não consigo encontrar a lógica das coisas, como é que aquilo aconteceu. Se os bicos [do fogão] já estavam ligados há mais tempo, se não estavam, se foi de lá… Eu nunca vi o fogão, nunca voltei a casa. Diziam que eu estava à beira da máquina de lavar, mas se eu estivesse à beira da máquina de lavar, à beira do meu frigorífico, eu tinha, tal como ele, vindo parar à rua. Há uma série de coisas que não encaixam. Mas eu não vou ficar o resto da minha vida a pensar nas coisas”, diz a atriz num excerto da entrevista partilhada pela apresentadora Cristina Ferreira.