6 de abril 2018

Protestos invadem ruas do Brasil |FOTOGALERIA

As ruas do Brasil foram invadidas por protestantes contra a prisão de Lula da Silva. Ontem, foi emitido um mandado de prisão de Lula, mas o ex-presidente do Brasil já revelou que não se irá entregar às autoridades, esperando pela de decisão do Supremo Tribunal de Justiça sobre o segundo habaes corpus entregue esta sexta-feira pelos seus advogados.