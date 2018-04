Sudão. Presidente ordena libertação de presos políticos

O Presidente do Sudão, Omar al-Bashir, ordenou a libertação de todos os presos políticos, com efeitos imediatos, avança hoje a agência estatal. A notícia da SUNA não especifica quantas pessoas serão libertadas, mas refere que a decisão tem como objectivo a "reconciliação, harmonia nacional e paz", permitindo "abrir a porta à participação de todas as forças políticas" para discutir os problemas do país.

O país atravessa uma crise económica e uma inflação descontrolada, que tem causado descontentamento, apesar de os protestos públicos serem proibidos e frequentemente reprimidos pelas forças de segurança.