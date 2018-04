Argélia. Avião militar cai e faz mais de 200 mortos

Um avião militar despenhou-se na Argélia e fez, pelo menos, 247 mortos, avança o site argelino ALG24.

O aparelho, um avião de transporte Ilyushin-76, caiu perto do aeroporto de Boufarik, a cerca de 30 quilómetros da capital, poucos minutos depois de ter descolado. Tinha como destino Béchar, no sudoeste do país.

A proteção civil da Argélia mobilizou para o local 130 operacionais, 14 ambulâncias e mais 10 viaturas.

O chefe de Estado-Maior do Exército, Gaid Salah, já ordenou uma comissão de inquérito ao acidente.