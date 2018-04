Universidade de Évora alvo de buscas pelo Ministério Público e Polícia Judiciária

As diligências feitas pelo Ministério Público (MP) e pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária (PJ) decorreram esta segunda-feira e foram divulgadas hoje na página de Internet do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora, refere a Agência Lusa.

De acordo com MP, foram apreendidos “elementos de prova” nas instalações da Universidade, no âmbito de dois inquéritos que estavam pendentes no DIAP de Évora. A investigação está a ser realizada em conjunto com a Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária.

Segundo as denúncias apresentadas, estarão em causa factos relacionados com vários procedimentos concursais, uso abusivo de meios e contratação de serviços - que terão ocorrido no período entre 2009 e 2017, indica o comunicado.

“A comprovarem-se, serão suscetíveis de integrarem os crimes de corrupção, peculato, peculato de uso, abuso de poder, tráfico de influências e participação económica em negócio”, avança o MP, adiantando também que “não existem”, para já, “arguidos constituídos”.